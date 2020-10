Zu Dikrech am Fondamental huet een dës Woch 3 mol sou vill Enseignante mussen ersetzen, wéi déi selwecht Zäit zejoert.

Wärend d'Restriktiounen duerch d'Pandemie an de meeschte Länner uechter Europa ënnerschiddlech méi streng ginn, bléift een ewéi et schéngt, op d'mannst bei engem Punkt op der nämmlechter Linn: d'Schoule mussen opbleiwen. Dat bréngt natierlech weider Schwieregkeete mat sech an eng méi streng Iwwerwaachung. Wéi gesäit de Contact Tracing an de Schoulen zu Lëtzebuerg aus? Wat ass den theoreteschen Oflaf? Wéi gesäit dat um Terrain aus? Mir hunn eis de Verlaf am Fondamental emol erkläre gelooss.

"Jo Bonjour, et ass Reis Luc hei vun der Schouldirektioun Dikrech"

Ongeféier sou héiert et sech un, wann den Telefon schellt an den Enseignant mellt e positive Fall aus senger Klass an der Direktioun vum Fondamental zu Dikrech. Et ass een zoustänneg fir 13 Gemengen an all hier Schoulen, also 4.000 Kanner.

Wéi eng Schoul? Wéini ass d'Kand positiv getest ginn? Hat dat Kand Symptomer?

Nëmme puer vun de Froen, déi een normalerweis um Telefon gestallt kritt. Déi Informatioune gi geholl, resuméiert an als Rapport un d'Krise-Cellule vum Educatiounsministère geschéckt a vun do gëtt den offiziellen Tracing gemaach, esou de Luc Reis, Direkter Adjoint vum Enseignement fondamentale zu Dikrech.

Luc Reis: „Gläichzäiteg informéiere mer awer och d'Eltere mat enger E-mail. Déi schreiwe mer och an e puer Sproochen, wou mer hinnen d'Situatioun erklären, datt an hirer Klass e positive Fall war. An, datt doduerch d'Klass an de Mise à l'Écart gesat gëtt.“

Hei mécht een awer nach en Ënnerscheed.

Luc Reis: „Wann den Enseignant selwer positiv getest gëtt, gëtt deen an d'Isolatioun gesat, kann dann normalerweis net schaffe kommen. Wann et elo awer e Schüler ass dee positiv getest gouf, da gëtt Klass à l'écart gesat.“

De Schüler, deen deen Ament a Quarantaine muss, gëtt hei Doheem vun der Schoul suivéiert mat engem Cours op Distanz – wann d'Gesondheet et erlaabt. D'Klass, déi zeréck bleift, dierf deen Ament net méi an de Sportsunterrecht, oder sech wärend de Pause mat anere Klasse vermëschen.

Et wier natierlech eng Belaaschtung fir d'Léierpersonal.

De Gérard Roettgers, Directeur zu Dikrech: „D'Enseignanteë musse selwer mol mat der Angscht virun deem Virus ëmgoen. Da musse se sech um Tracing bedeelegen, wou se awer vill sollicitéiert sinn a mer awer praktesch all Dag Fäll gemellt kréien.“

32 Mise à l'écart'en huet ee bis ewell zu Dikrech gezielt. Personalmanktem bléift weiderhin e grousse Sujet. Dës Woch huet bal 3 mol esou vill missen ersetzen, ewéi d'lescht Joer em dës Zäit.

Gérard Roettgers: "Mir kucken dat Onméiglecht méiglech ze maachen den Ament."