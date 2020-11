De Präis Oppenheimer geet dëst Joer un de Wëlzer Lycée fir hir Projeten ëm den Zweete Weltkrich.

D'Communautéit aus dem Lycée du Nord engagéiert sech schonn zanter ville Jore fir d'Erënnerung un den 2. Weltkrich an d'Verbriechen un de Judden oprecht z'erhalen. Déi verschiddenst Projete gi vun de Proffen organiséiert, fir de Schüler e liewege Cours ze bidden, wou et net just drëms geet, d'Geschicht auswenneg ze léieren.

De "Schumann's Eck"ass en Documentaire realiséiert vun de Schüler a Schülerinnen aus dem Wëlzer Lycée an Zesummenaarbecht mat der Uni. Am Kader vum 75. Anniversaire vun der Liberatioun vu Lëtzebuerg gouf dëse Film zesummegestallt.

En anere Projet vum Wëlzer Lycée nennt sech "Land of Memory". Dëst ass eng Ausstellung iwwer den 2.Weltkrich, fir un dës schrecklech Zäit z'erënneren. Et weist, dass sech déi Jonk aus dem Lycée du Nord vill Gedanken iwwer Krich an d'Verbriechen un der jüddescher Communautéit gemaach hunn.

Fir all d'Ustrengungen, déi vill pedagogesch Projeten, déi an der Schoul an och ausserhalb realiséiert goufen, hunn d'Schüler an d'Schülerinnen aus dem Wëlzer Lycée de Präis René Oppenheimer iwwerreecht kritt. Eng Unerkennung fir eng ganz Schoulcommunautéit. E laangjäregt Engagement fir d'Memoire mécht sech esou bezuelt.

Eng kollektiv Memoire entsteet nëmmen duerch Engagement an duerch perséinlech Erfarungen. Sou ginn zum Beispill reegelméisseg Reesen an Konzentratiounslager organiséiert.

De René Oppenheimer, 1930 gebuer, gouf 1943 vun de Nazien deportéiert a koum 1944 am Konzentratiounslager zu Auschwitz ëm d'Liewen. Fir him ze gedenken huet säi Papp 1991 d'Fondatioun René Oppenheimer gegrënnt an zanterhier gi Projeten, déi sech géint all Form vun Intoleranz asetzen, mat dësem Präis ausgezeechent, deen op 2.500 Euro dotéiert ass.