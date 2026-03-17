Invité vun der Redaktioun (17. Mäerz)Anne Schaaf, Historikerin a Fuerscherin

Am Kader vun der Expo iwwer d’Menstruatioun am Lëtzebuerg City Museum gëtt et e Mëttwoch den Owend eng Konferenz iwwer d’Marie-Paule Molitor-Peffer, eng Gynekologin, déi Lëtzebuerg an den 1980er Joren opgekläert huet.
Firwat ass si esou eng wichteg Figur an der Geschicht vu Lëtzebuerg? Wéi eng Tabuen huet si gebrach? An iwwer wéi eng Sujete gouf fréier a gëtt haut och nach ëmmer gestridden?
Dat froe mer d’Historikerin an d’Fuerscherin Anne Schaaf, déi dës Konferenz e Mëttwoch den Owend hält. Si ass en Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.
