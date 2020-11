De Fernand Kartheiser hat am Zesummenhank mat engem méiglechen Dateleak beim Srel eng parlamentaresch Fro gestallt.

"D'Direktioun vum SRE huet de Service informatique vum Geheimdéngscht beoptraagt, Schwaachstellen am staatlechen informatesche Reseau z'identifizéieren an ze behiewen, wat och direkt geschitt ass." Dat steet an der Äntwert vum Premier Xavier Bettel op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser am Zesummenhank mat enger, wéi et zanter e Freiden heescht, "informatescher Faille" beim Srel, vun där mer Iech Ufank November geschwat haten. D'Äntwert op dës parlamentaresch Fro koum e Méindeg de Moien.

Informatesch Faille beim Srel / Reportage Eric Ewald

An engem Reportage war et de 6. November ëm eng 3 Säite laang Lëscht vun zirka 80 Mataarbechter vum Geheimdéngscht gaangen, déi e Staatsbeamten, dee bei de Srel wollt schaffe goen, erstelle konnt.

An der Äntwert vum Staatsminister op d'parlamentaresch Fro heescht et ënnert anerem, dass de Staatsbeamte fir d'Erstelle vun där Lëscht „den internen informatesche Reseau vum Staat, deen him just wéinst senger Aktivitéit als Staatsbeamten zur Verfügung steet, genotzt“ hätt. De Mann hätt uginn, mat där Aktioun beweisen ze kënnen, dass hien déi néideg Qualitéiten hätt, fir beim Geheimdéngscht ze schaffen. Am Kontakt mam Staatsbeamte wär kloer ginn, dass et sech bei enger Rei Nimm, déi hie bei senger Recherche identifizéiert hätt, effektiv ëm Mataarbechter vum Srel handele géif. Bei aneren Nimm, déi hien als Beispill genannt hätt, wär dat net de Fall gewiescht. Op Nofro hi sot de Staatsbeamten e Méindeg de Moien dozou, dass et, fir déi Lëscht z'erstellen, duergoung, den Outlook op ze hunn, egal ob dat den eegene war oder engem anere säin. Donieft hätt hien ni gesot, dass hie mat senger Aktioun hätt wëlle beweisen, déi néideg Qualitéiten ze hunn, fir beim Geheimdéngscht ze schaffen.

Weider steet an der Äntwert vum Xavier Bettel, de Staatsbeamten hätt am Juli de Staatsministère kontaktéiert, fir "nach emol op seng Aktioun hinzeweisen a mat Nodrock ze bekräftegen, dass hien e Poste beim Srel wéilt kréien". Dozou huet de Mann e Méindeg de Moien erkläert, dass et him an éischter Linn drëms goung, fir op Mëssstänn hinzeweisen, wat d'informatesch Sécherheet ugeet.

Um Enn vun der Äntwert vum Premier heescht et nach, d'Identitéit vun de Mataarbechter vum Geheimdéngscht misst am Exercice vun hirer sensibeler Missioun, am Déngscht vun der nationaler Sécherheet, beschtméiglech geschützt ginn. D'Regierung géif permanent dru schaffen, deem Rechnung ze droen. D'Lëscht wär dem Staatsministère net kommunizéiert an och net publizéiert ginn. De Staatsministère hätt de Parquet deemno och net saiséiert.

E Freiden ass dann, no zwou Sëtzungen d'lescht Woch, eng drëtt Reunioun heizou vun der parlamentarescher Kontrollkommissioun vum Srel.