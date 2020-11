A Presenz vum Xavier Bettel huet sech d'Kontrollkommissioun vum Srel e Freideg eng 2. Kéier mam méiglechen Dateleak beim Geheimdéngscht beschäftegt.

Et misst een, amplaz vun engem Dateleak, éischter vun enger informatescher Faille schwätzen, sot d'Kommissiounspresidentin Martine Hansen no der Sëtzung e Freideg am Nomëtteg. Nawell wäert ee sech e Freideg 8 Deeg nach emol gesinn, fir Léisungen zum Problem ze fannen. Wéinst der Sécherheet vun de Srel-Mataarbechter géif een de Sujet awer seriö huelen, sou d'CSV-Fraktiounscheffin.

Am Reportage virun enger Woch goung et ëm eng 3 Säite laang Lëscht vun zirka 80 Mataarbechter vum Geheimdéngscht, déi e Staatsbeamten, dee bei de Srel wollt schaffe goen, erstelle konnt. Hien hat de Geheimdéngscht an d'Politik heiriwwer an d'Bild gesat, ma d'Reaktiounen dorop waren opgereegt-nervös, respektiv zimmlech inexistent.