Et confirméiert sech ëmmer méi, datt de partielle Lockdown déi nächst Woch Realitéit gëtt.

E Freideg goufe 519 Neiinfektioune registréiert, bei ronn 11.800 Tester. 41 Covid-Patiente leien op der Intensivstatioun.

Um Briefing nom Regierungsrot sot de Premier Xavier Bettel, datt een d'Zil, fir ënner 500 Neiinfektioune pro Dag ze kommen, trotzdem wuel net erreeche wäert.



E Méindeg wäert een der Chamber proposéieren, den ausgeschaffte Covid-Text ze stëmmen. Entspriechend Hëllefe fir betraffe Secteure ginn ausgeschafft. Fir Horesca-Betriber oder fir de Beräich Evenementiel solle pro Salarié 500 Euro Hëllef ausbezuelt ginn. Viséiert sinn hei Mataarbechter, déi tëschent dem onqualifizéierten an dem qualifizéierte Mindestloun leien.

De Mindestloun an de Revis ginn op den éischte Januar ëm 2,8% an d'Luucht. D'Allocation de vie chère gëtt d'nächst Joer eropgesat. Och d'Mutualitéit soll méi Moyene kréien.

Et hätt een nach emol vu Bréissel confirméiert kritt, datt Mëtt Dezember déi éischt Vaccine kéinte geliwwert ginn. Et kéinten eng 45.000 Dose sinn, woubäi zum Deel méi wéi eng Dosis misst geimpft ginn. Dat wier awer alles nach net definitiv gewosst. Et wier wichteg, d'Bierger vun den Impfungen ze iwwerzeegen an Ängschten a Bedenken ze iwwerwannen.