Um Freideg de Mëtteg huet de Premier eng Hausse vum Mindestloun op den 1. Januar annoncéiert. Bei Patronat trëfft dat op wéineg Versteesdemech.

De Mindestloun an de Revis ginn op den éischte Januar ëm 2,8% an d'Luucht. Dat fir d'Kafkraaft vun de Leit ze erhalen a grad déi, déi et aktuell am schwéiersten hätten, z'ënnerstëtzen, sot de Premier Xavier Bettel um Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz nom Regierungsrot.

Fir den Daachverband vun den Entreprisen UEL ass déi Hausse net ze halen, nodeem dee Mindestloun an de leschten zwee Joer schonn ee Sprong vu 7 Prozent gemaach huet.

Weider 2,8 Prozent-Plus géif Käschten an Héicht vu 60 Milliounen Euro fir d'Betriber bedeiten a géif ee ganze Rateschwanz un zousätzleche Fraise matsechbréngen.

D'Allocation de vie chère gëtt d'nächst Joer ëm 10% eropgesat. Och d'Mutualitéit soll méi Moyene kréien.

PDF: De Communiqué vun der UEL