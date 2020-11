Och wann d'Chamber méi Zäit hat, wéi bei anere Covid-Gesetzer, sou huet et awer missten déi läscht Deeg séier goen, fir d'Avisen erbäizekréien.

E Méindeg de Moie koum och dee vum Staatsrot, dee méi spéit e Méindeg an der Santé-Chamberkommissioun duerchgeholl gëtt. En Dënschdeg sollen déi nei Covid-Dispositiounen dann am Cercle an der Plenière vum Parlament ugeholl ginn. De Staatsrot huet iwwerdeems eréischt e Méindeg de Moien an enger Plenière säin Avis unanime ugeholl.

Et geet ëm eng Dosen Amendementer, déi d'aktuell Restriktiounen nach e Krack méi streng maachen, an och derzou féieren, datt Bistroen an Restauranten nees hir Dieren zoumaachen.

Wéi de Staatsrot notéiert, sollen déi nei Dispositiounen och eréischt um Dag no der Publikatioun am Mémorial applizéiert ginn. Dat wier also um Mëttwoch den Owend, simultan mam Couvre-feu um 23 Auer.

Eng weider Objektioun mécht de Staatsrot wat déi 7 kommerziell Aktivitéiten ugeet, déi nees wäerten zougoen, wëll se als net "essentiell" ugesi ginn. Gefrot gëtt no den objektive Krittären, déi esou eng Klassifikatioun justifiéieren.

Da mécht de Conseil d'Etat op eng textuell Lacune opmierksam, wëll nëmme "kommerziell" Aktivitéiten, wéi Theateren oder soss kulturell Betriber mussen zoumaachen. D'Fro gëtt sech gestallt, wat da geschitt, wann zum Beispill e Kinosproprietär seng Clienten op e gratis-Filmowend invitéiert oder wann e Veräin op e Kaartenowend invitéiert. Hei misst am Text nogebessert ginn.

Eng aner Nofro huet de Staatsrot, wat d'Reduktioun vun 4 op 2 Leit ugeet, déi kënne bei engem doheem invitéiert ginn. Fir déi héich Kierperschaft wier et méi opportun, z'erlaben, datt sech 2 Stéit kënnen gesinn, ouni datt et eng chiffréiert Limitatioun vun dëse Leit gëtt.

Eng formell Oppositioun mécht de Staatsrot, wat d'Geriichtsaudienzen ugeet, och hei missten d'Distanz-Reegele spillen an net kënne vum President vun der Sëtzung eenzel decidéiert ginn.

PDF: Den Avis vum Staatsrot