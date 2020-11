Virun enger Woch war d’Nouvelle komm, datt zu Steesel an zu Heeschdref 375 Kanner aus 3 Cyclen a 37 Enseignanten a Quarantän gesat goufen.

D’Kanner, déi an der Gemeng Steesel a Quarantän waren, däerfen e Mëttwoch nees an d’Schoul, wa se negativ getest goufen. Virun enger Woch waren zu Steesel an zu Heeschdref 375 Kanner aus 3 Cyclen a 37 Enseignanten a Quarantän gesat ginn. Dat wéinst 10 positive Fäll, dorënner 8 bei Erwuessenen. An engem Communiqué vum Educatiounsministère hat et geheescht, datt déi Erwuessen och am Privaten ënnertenee Kontakt haten.

Wéi vill Kanner an Enseignanten zu Steesel an Heeschdref am Ganze positiv getest goufen, goufe mer net gewuer.

D’Kanner vum Cycle 1, 3 a 4, déi a Quarantän waren, sollte sech e Méindeg - vum 6. Dag un - teste loossen. Wéi gesot mat engem negative Resultat däerf een e Mëttwoch nees an d’Schoul. Am anere Fall net.

Als Zousazmesure war e Freideg déi mobil Ekipp vum Large Scale Testing op Steesel, fir all d’Schüler duerchzetesten.

D’Eltere vun de Kanner kruten en Dënschdeg och e Bréif vun der regionaler Direktioun mat den Haaptinformatiounen.

All d’Kanner, déi a Quarantän oder an Isolatioun sinn, solle vun e Mëttwoch un doheem vun hirem Enseignant ënnerriicht ginn.