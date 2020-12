Weider heescht et awer vum CHdN, datt een déi wichteg an urgent Operatioune géif duerchféieren. D'Leit sollen awer waarden, bis si kontaktéiert ginn.

D'Spideeler vun Ettelbréck a Wolz sinn un hire Limitten ukomm an dofir ginn elo all déi net-urgent-Operatiounen annuléiert, sou heescht et um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué vum Spidol.

D'Zuel vun de Covid-19-Patienten huet an de leschten Deeg am Centre hospitalier du Nord zu Ettelbréck däitlech zougeholl. Aktuell gi 65 Covid-19-Patienten do behandelt, dovunner 12 op der Intensivstatioun.

D'Ekippe wären immens belaascht a kierperlech sou wéi psychesch un hire Grenzen. Fir also weiderhin d'Prise en Charge vun allen Urgencë kënnen z'assuréieren, a weiderhi genuch Better ze hunn, gouf d'Decisioun geholl fir eng Rei OP-Säll zu Ettelbréck zouzemaachen an d'OP-Säll zu Wolz souguer komplett zouzemaachen.

D'Prise en charge vun urgenten Agrëffer, dorënner och bei Kriibspatienten, géing natierlech weiderhi garantéiert ginn. Déi concernéiert Patiente ginn iwwer Telefon kontaktéiert.

PDF: Schreiwes vum CHdN