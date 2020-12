Hei eng komplett Lëscht, mat alleguerten den essentielle Produiten, déi et nach bis den 10. Januar wäert zu Lëtzebuerg am Lockdown ze kafe ginn.

Vum 26. Dezember un ginn d’net-essentiell Geschäfter zougemaach. Livraisoun, Drive-In a Commandë baussen entgéinthuelen, bleiwen awer autoriséiert. An de Geschäfter selwer kritt een no Chrëschtdag a bis den 10. Januar just nach folgend Saachen ze kafen:

Liewensmëttel

Déierefudder

Medikamenter an aner medezinesch Produkter

Hygiènesproduiten, Wäschmëttel a sanitäert Material

Orthopedescht Material

Brëller a Kontaktlënsen

Bicher, Zeitungen a Schreif-Artikelen

Kichegeschier

Bensin a Brennes

Tubak

Telekommunukatiounsmaterial

De ganze Projet de loi, respektiv d’Amendementer, fannt Dir HEI.