Déi brittesch Virus-Variant gouf a 5 weidere Prouwe vum Staatslabo sequenzéiert, vun de 69 analyséierte Prouwen aus der 1. Woch vum Joer sinn dat 7,2.%

An der leschter Dezemberwoch louch den Taux bei 3%. 3 vun de Prouwe sinn an der Routinetestung opgefall an zwou weiderer goufen duerch de Screening um Flughafe fonnt.



Déi brittesch Virus-Variant mécht de Länner uechter ganz Europa Suergen, well dës méi liicht iwwerdrobar ass an esou bei gläiche Mesuren trotzdeem d'Infektiounszuelen nees an d'Luucht kënne goen.

Aus dem Rapport vum Staatslabo geet iwwerdeems och ervir, datt den Ament nach keng Fäll vun der afrikanescher an der japanescher Variant am Grand-Duché bei der Sequenzéierung fonnt goufen.

Liest hei de ganze Rapport