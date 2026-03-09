Hafen zu Mäertert gespaartGréisser Quantitéit Pëtrol an d'Musel gelaf
E Sonndeg den Owend ass eng gréisser Quantitéit Pëtrol aus dem Baseng vum Hafen an d'Musel gelaf. Eng Ueleg-Spär soll eng weider Ausbreedung verhënneren.
Pompjeeë bei der Ueleg-Spär am Hafen zu Mäertert den 9. Mäerz 2026. © Domingos Oliveira
Pompjeeë bei der Ueleg-Spär am Hafen zu Mäertert den 9. Mäerz 2026. © Domingos Oliveira
Kuerz virun 19 Auer e Sonndeg goufe der Waasserschutzpolice vun Tréier eng gréisser Verknaschtung vun der Musel op der Héicht Mäertert gemellt. Deemno soll eng ueleghalteg Substanz, warscheinlech Diesel, aus dem Baseng vum Hafen an d’Waasser gelaf sinn. De fräiwëllege Pompjeeë vu Konz no huet sech d’Veronrengegung bis op Oberbillig ausgebreet.
Antëscht hunn d’Pompjeeë vu Mäertert eng Ueleg-Spär an der Entrée vum Hafen installéiert, fir ze verhënneren, datt d’Verknaschtung sech ausbreet. Doduerch ass den Hafen aktuell gespaart.
Wou genee den Diesel ausgetrueden ass a wat d’Ursaach ass, muss nach ermëttelt ginn. Wéi vill Pëtrol an d’Musel gelaf ass, ass nach net genee gewosst.
D’Ermëttlunge lafen.