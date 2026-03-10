Invité vun der Redaktioun (10. Mäerz)Dr. Paul Hédo, President vun der SLPPP

Enn Februar huet um Lampertsbierg ee 14 Joer jonkt Meedchen eng Matschülerin mat engem Messer blesséiert an ass duerno zu Schraasseg am Erwuesseneprisong gelant. Ass dëst just een Eenzelfall oder musse mer eis als Gesellschaft Suerge maachen ëm déi mental Gesondheet vun de Jonken? Wéi eng Tendenzen observéieren d’Kanner-Psychiateren zu Lëtzebuerg? A wéi kann d’Politik an mir all dogéint steieren?
Dat froen mer en Dënschdeg de Moien de President vun der SLPPP, der Associatioun vu Psychiateren, Kanner-Psychiateren a Psychotherapeuten zu Lëtzebuerg. Den Dr. Paul Hédo ass eisen Invité vun der Redaktioun.
