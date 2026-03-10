RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aarbechtsrechtlech Litigen"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss

Michèle Sinner
An deene leschten zéng Joer huet d’Uni 23 Transaktioune mat Mataarbechter wéinst aarbechtsrechtleche Litigen ofgeschloss.
Update: 10.03.2026 07:29
D'Maison du Savoir vun der Uni Lëtzebuerg um Belval.
D’Maison du Savoir vun der Uni Lëtzebuerg um Belval.
© Baumschlager Eberle

D’Héichschoulministesch Stéphanie Obertin huet der LSAP-Deputéiert Liz Braz op eng parlamentaresch Fro geäntwert, an dës Zuele confirméiert. Ma d’Äntwert wërft weider Froen op.

Tansaktioune vun der Uni / Reportage Michèle Sinner

Als éischt mol déi, wat mat “Transaktiounen” iwwerhaapt gemengt ass. Op Englesch géif een vun “Non-disclosure agreements” schwätzen, sougenannten NDAs. En Accord, fir ze evitéieren, datt een op d’Geriicht geet. D’Liz Braz seet:

“Fir eis ass dat natierlech eng Zort Schweigegeld. Virun allem an deem heite Kontext, wou et entretemps schonn eng Rei geriichtlech Affäre gi sinn, war et eis och net bewosst, dass et esou eng grouss Unzuel un Transaktioune soll gi sinn.” D’Deputéiert war doun iwwerrascht. “Et weist awer ganz kloer, dass et sech hei net méi um Eenzelfäll handelt, mee dass mer vill méi vun engem System schwätzen, dee geduecht war, fir ze evitéieren, dass nach méi Leit sollen op d’Geriicht goen.”

Ma wann ee Schweigegeld seet, kascht dat och eppes. Ronn eng Millioun Euro huet d’Uni ausginn fir Affekoten- a Geriichtskäschten, mee eben och fir Entschiedegungen. D’Liz Braz huet nei Froen un d’Ministerin geschéckt, fir d’Ventilatioun ze kréien: “Wéi vill ass un déi eenzel Transaktiounen ausbezuelt ginn, fir dass een déi Leit roueg stellt.”

Si wëll awer och wëssen, firwat et iwwerhaapt zu deenen Transaktiounen komm ass. Si huet, wéi aner Deputéiert vun der Héichschoulkommissioun, déi lescht Méint a Woche Mataarbechter vun der Uni gesinn.

“Do kritt ee mat, dass notamment Harcèlement, also Mobbing e grousse Virworf ass, deen der Uni ëmmer erëm gemaach gëtt. Et wär hei interessant ze wëssen, ob den Ursprong all Kéiers beim Employé oder beim Employeur géif leien.”

Ma da stellt sech och d’Fro, ob et dono disziplinaresch Konsequenzë fir den Harceleur gouf, respektiv ob et eng Konzentratioun op verschiddene Plaze gëtt:

“Wa sech erausstellt, dass et sech net ëm Eenzelfäll handelt, dass dat dote systeemesch ass an engem Departement, dann erwaarde mir och vun der Uni, dass direkt duerchgegraff gëtt.”

Ma schonn eleng wéinst der Unzuel fir d’ganz Uni kéint een, hirer Meenung no, anescht wéi de Recteur, net vu frustréierten Eenzelfäll schwätzen, déi onzefridde wieren.

Uni Lëtzebuerg
Zwee Professere fuerderen Ännerungen um Unisgesetz
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
Froen an Äntwerten
Zwee Auditte solle klären, wat un de Virwërf géint d'Uni.lu drun ass

Am meeschte gelies
Feierball um Himmel
War et e Meteorit oder war et Weltraum-Schrott?
Video
Audio
Fotoen
10
"E ganz spezielle Fall"
Meteorit war iwwer ee Meter grouss, sou den Dr. Richard Moissl vun der ESA
Video
12
Op der Pompel
Den 98er Bensinn gëtt e Krack méi deier
Analysen iwwer Ueleg-Fuite zu Mäertert amgaangen
Den Hafe bleift viraussiichtlech bis en Dënschdegmoien 8 Auer zou
Video
Audio
Fotoen
Och A400M-Fligeren am Asaz
Fënnefte Rapatriement-Vol mat 134 Persounen u Bord zu Bréissel ukomm
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zwee Blesséierter
Cyclist ugestouss an der Stad an Auto géint Potto um Wandhaff
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Optakt vum zweeten Nuklear-Sommet zu Paräis
LIVE
Invité vun der Redaktioun (10. Mäerz)
Dr. Paul Hédo, President vun der SLPPP
Video
0
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
1
Inneministère
Net geplangt, datt weider Gemengen den Titel "Stad" wäerte kréien
Video
Stad Lëtzebuerg
D'Police hat de Weekend mat ville Fäll ze dinn, an deenen Drogen involvéiert waren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.