Um Méindeg den Owend war e Feier an engem Gebai op der Plëss ausgebrach. Pompjeeë sinn op der Plaz, um kuerz no 20 Auer war de Brand ënner Kontroll.

Wéi et säitens der Stad Lëtzebuerg heescht, sinn eng Partie Asaz-Ekippen am Asaz. Et gëtt gebieden de Beräich groussraimeg z'evitéieren. Um kuerz no 20 Auer war de Brand ënner Kontroll. Zwou Persoune koume fir eng kontroll an d'Spidol.

[incendie en cours] place d’Armes à Luxembourg-ville. De nombreux moyens sur place et en route. Prière d’éviter le secteur et de laisser le passage libre. pic.twitter.com/2nc4jgJdSa — CGDIS (@CGDISlux) February 15, 2021