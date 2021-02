De Staatsrot mécht dohier a sengem Avis iwwert deen neie Covid Gesetzprojet eng formell Oppositioun.

Et geet drëm, datt den Text engem eenzele Minister Kompetenze géif ginn, déi awer bei der ganzer Regierung leien.

An dësem Fall wier de Minister betraff, deen zoustänneg ass fir Kanner a Jugendlecher, also de Claude Meisch. Esou wéi den Text den Ament virläit géifen de Pouvoir exécutif an de Pouvoir législatif sech iwwerschneiden.

Déi héich Kierperschaft proposéiert anengems eng Léisung andeems se d'Dier opmécht fir déi viséiert Dispositioun entweder nei ze formuléieren oder ganz ze sträichen. Am Fall wou se géif gestrach ginn, géif de Staatsrot direkt gréng Luucht fir den Text ginn.

Wéinst dem héijen Zäitdrock, ënnert deem an dësem Fall geschafft gëtt, kann een dovunner ausgoen, datt d'Dispositioun gestrach gëtt.

Déi parlamentaresch Gesondheetskommissioun kënnt e Mëttwoch am Nomëtteg zesummen, fir iwwert de Gesetzprojet 7768 ze diskutéieren.

Hei de kompletten Avis vum Staatsrot.