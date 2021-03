Um Sonndeg ass den Dag, op deem een net soll drop oppassen, datt d'Strëmp beienee passen. Am Géigendeel.

Et ass den internationalen Dag vun der Trisomie 21 a wéi all Joer géife sech d'Leit mat Downsyndrom iwwert e Solidaritéitsgeste freeën. Eng Foto op där een zwou verschidde Strëmp unhuet an déi een an de soziale Medie mam Hashtag #trisomie21letzebuerg publizéiert.

D'lescht Joer wollt d'ASBL hiren 20. Gebuertsdag feieren, duerch Corona ass dat dunn näischt ginn an dofir feiert se e Sonndeg, den 21. Mäerz 2021 hiren 21.. Natierlech op eng aner Manéier, wéi een dat gewinnt ass.

De ganzen Dag iwwer ginn online Aktivitéiten organiséiert - dorënner Fitnesscoursen, Danzcoursen, Diskussiounen iwwert d'Trisomie a fir ofzeschléissen och nach e Schnëssowend. Déi Aktivitéite sinn op fir jiddereen, ënnersträicht d'Associatioun, an déi verschidden Auerzäite fënnt een um Internetsite trisomie21.lu.

D'ASBL bréngt dann och elo e Buch eraus an deem et ëm d'Evolutioun an de leschten 21 Joer geet.

D'Presidentin vun der ASBL "Trisomie21", d'Martine Eischen

Wat bedeit d'Covid-19-Zäit fir Mënsche mat Downsyndrom? Ënnert anerem dorëms geet et e Méindeg an engem Reportage um 7.20 op RTL Radio Lëtzebuerg.