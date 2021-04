Och an 2. Instanz hat d’Verwaltungsgeriicht festgehalen, datt de Wirtschaftsministère de Memorandum of Understanding mat Google dem Mouveco net muss ginn.

De Mouvement écologique sot sech en Donneschdeg enttäuscht iwwert d'Urteel an zweeter Instanz um Verwaltungsgeriicht, datt de Wirtschaftsministère de Memorandum of Understanding mat Google net muss public maachen. D'Riichter ware jo och am Appellsprozess der Meenung, datt d'Ëmweltorganisatioun kee Recht hätt, fir en Abléck an d'Dokument ze kréien, dat tëscht der Gemeng Biissen, dem Wirtschaftsministère a Google ausgehandelt gouf. D'Presidentin vum Mouvement, d'Blanche Weber, wëll awer net bei dësem Réckschlag stoe bleiwen. Fir de Mouvement geet et ëm méi wéi nëmmen den Datenzenter.

Et wier onbedéngt néideg, datt Regierung a Chamber hëllefe géifen, Konsequenzen aus deem Urteel ze zéien. De Mouvement gesäit d'Gesetzeslag hei am Land nach ëmmer kritesch. De Verdikt vun e Mëttwoch hätt nach emol gewisen, datt et un enger juristescher Definitioun feelt, wat ënner "administrativem Dokument" ze verstoen ass.

D'Blanche Weber

"Mir sinn als Mouvement écologique genau iwwert déi doten Definitioun gefall, wat ass als administratiivt Dokument unzegesinn a wat net. Dat huet eis an dësem Fall d'Genéck gebrach. Et muss ee soen, datt mer an deem dote Fall wäit ewech si vum Ausland. Am Ausland gëtt ganz kloer fir d'éischt emol d'Informatiounsrecht, den accès à l'informatioun gereegelt an duerno gëtt gereegelt, wat en administratiivt Dokument ass a wat net."

Zu Lëtzebuerg, sou d'Blanche Weber, hätt de Legislateur am Gesetz fir den Accès zu Dokumenter et verpasst, genee dat ze definéieren.

Dat wier abérrant an absolut net méi zäitgeméiss. D'Gesetz misst dowéinst dringend reforméiert ginn. Genee sou wéi d'Lëtzebuerger Ëmweltgesetzgebung, déi den aktuellen Defie vun de knappe Ressourcen net géif Rechnung droen.