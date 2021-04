Och an 2. Instanz huet d’Verwaltungsgeriicht festgehalen, datt de Wirtschaftsministère de Memorandum of Understanding mat Google dem Mouveco net muss ginn.

En Urteel mat Jurisprudenz-Charakter. De Wirtschaftsministère muss dem Mouveco am Kader vum Transparenzgesetz keng integral Kopie vum MoU mat Google ginn. Am Appell, wéi och an 1. Instanz, koumen d’Riichter zur Konklusioun, datt den MoU tëscht der Gemeng Biissen, dem Wirtschaftsministère an LB Technology keen administratiivt Dokument wier, an deemno net muss public gemaach gi. Soudatt och de Mouvement Ecologique kee Recht huet, d'Dokument ze gesinn.