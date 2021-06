Donieft soll och nees d'Nuetsliewen ënner bestëmmte Konditiounen erméiglecht ginn an d'Ausgangsspär wäert ewechfalen.

Um 15 Auer hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert dat neit Covid-Gesetz presentéiert, dat den 13. Juni a Kraaft trëtt.

Et komme gréisser Ouverturen. Passend fir Mammendag dierf een nees 10 Leit bei sech heem invitéieren. 10 gëtt deemno dat neit 4. 10 Persoune kënnen dann och dobaussen op enger Terrasse eppes zesummen iessen oder drénken.

Da wäert ee kënnen zu 4 ouni Test bannen am Restaurant oder Café op engem Dësch sëtzen. Doriwwer eraus, fir méi grouss Gruppen also, ass de sougenannte Covid-Zertifikat virgeschriwwen. Et misst een also noweisen, ob ee geimpft, getest oder schonn nees gesond ass, wann een zu méi wéi 4 bannen eppes zesummen iesse wëll.

Da soll och nees d'Nuetsliewen ënner Konditioune méiglech ginn. 300 Leit kéinte mat engem negativen Test an eng Disko goen. Och aner Evenementer bis zu 300 Persoune solle mam Zertifikat méiglech ginn. E Mëttwoch de Moien hat de Vizepremier François Bausch donieft jo op en Neits duerchblécke gelooss, datt déi ëmstridden Ausgangsspär mam neien Text ewechfält.

Et ass och confirméiert, datt d’Spärstonn am Horeca-Secteur och entfält. D’Etablissementer dierfen also nees bis 1 Auer nuets ophunn.