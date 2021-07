Seoul 88 a Sydney 2000 ... an de Kategorië Schwammen an dono Triathlon stoung do op der Lëscht vun den Olympesche Spiller, all Kéiers de Numm Nancy Arendt.

Déi gebierteg Rëmelengerin huet am Sport brilléiert an ass 96 an der Chamber gelant, nodeems de François Colling op den Europäesche Rechnungshaff gewiesselt huet. 11 Frae waren deemools um Krautmaart - haut sinn et der - an dat ass eng Première - 21! Also méi wéi en Drëttel.

Eis 21 Fraen an der Chamber.

An eiser Serie iwwert d'Fraen an der Chamber kucke mir, wéi si sech haut als Deputéiert ënnert de Männer behaapten. Den Optakt mécht wéi gesot d'Nancy Arendt.

Sydney 2000: D'Nancy Arendt am Triathlon - DE REPORTAGE

"Et ass en Ament, deen ee ni vergësst a sengem Liewen, mee um Enn ass et egal, ob een 10 gouf op enger Olympiad oder iwwerhaapt mat war, mee wat een als Mënsch an als Athletin gëtt, wann een all Dag trainéiert."

Den Driff no Perfektioun, Disziplin an d'Wëssen, dass näischt vun näischt kënnt, ass eng Liewensastellung, déi der Nancy Arendt an hirem politeschen Alldag ze gutt kënnt. Haut nach, a virun allem deemools, uganks 96, wéi dat, wat de Staatsminister si schonn 3 Joer virdru gefrot hat, Realitéit ginn ass. D'Nänz kënnt an d'Chamber a schwëmmt an onbekanntem Waasser.

"Ech war just vun der Uni zréck a bestuet, du rabbelt den Telefon...de Juncker huet mech gefrot, ob ech mer kéint virstelle mat an d'Walen ze goen."

Dem Finn hat senger Mamm hiert Geschnëss ënnen um Parking, schonn ze laang gedauert. Dem 16 Joer Jonke Schüler läit d'Schwammen am Blutt a net d'Getrenntels - d'Äntwert op eis Fro zu hirer Positioun a Saache Cannabis-Legaliséierung, kennt de Finn schonn.

"Du weess, jo dass ech komplett géint d'Legaliséierung vum rekreative Cannabis sinn...d'Etüde weisen, dass d'Zuel vun deene Jonken dann an d'Luucht geet."

Heiranner läit d'Deputéiert voll op der Ligne vun hirer Partei...dat war net ëmmer esou...Stéchwuert Euthanasie.

"Et war kloer an der Fraktioun, dass ech sollt dofir stëmmen, well de Premier Gewëssensfräiheet ausgesprach hat - herno huet de Wand awer anescht geblosen, an eiser Partei."

Eng CSV ouni e Juncker? Et war do eng aner Partei, well 7 Schrëtt am viraus iwwerluecht waren, seet di passionéiert Leeferin, als Minettsdapp wier si keng vun deenen, déi automatesch Jo wénke mam Kapp.

Solidaritéit géif et ënnert den Dammen am Parlament - wichteg, och wann dat fréier méi néideg war.

"Ech ka mech erënneren, dass de Jean Spautz ëmmer d'Hänn iwwert dem Kapp zesummegeschloen huet, ech war ëmmer ze kuerz, ze enk oder ze duerchsiichteg ugedoen. Haut huet dat sech och geännert".

De Schëfflenger Bierg bréngt hir haut nach dee néidegen Ausgläich an d'Gewëssheet, dass een zu Lëtzebuerg als Bierger kéint mat schwätzen iwwert de Wee vu Petitiounen, déi si, als Presidentin vun der Kommissioun, engagéiert begleet.

Eng Deputéiert mat Energie a mat intressante Charakterzich.

Um Dënschdeg den Owend ass den Tour um Chantal Gary, engem Maacher Meedchen, dat an d'Chamber nogeréckelt ass, wéi hire Monni, den Henri Kox, Minister ginn ass