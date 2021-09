De 24. September fänken d’europäesch Deeg vum Patrimoine un. Geleeënheet, fir een architektonesche Bijou am Norde vum Land besser kennenzeléieren.

Do wou 2020 dem klenge Prënz Charles seng Daf gefeiert ginn ass, liewe soss benediktinesch Pateren. Si hunn eis hir Dieren opgemaach a weisen eis, wéi hiren Alldag do ausgesäit a wéi eng Schätz sech am Klouschter verstoppen.

D’Benediktinerabtei Hellege Moritz hei am Norde vum Land ass den eenzege Klouschter am Grand-Duché. Eng Plaz, wou sech méi wéi 130.000 wäertvoll Bicher an e puer aussergewéinlech Wierker verstoppen. Zanter 1910 féiere Pateren hei e Liewe gepräägt vu Besënnlechkeet a Gebieder. D’Klouschter ass vu franséische Mënche gebaut ginn, déi Frankräich wéinst anti-reliéise Gesetzer verlooss hunn. An och haut wunne bannent deenen ale Maueren 12 benediktinesch Pateren. Mir hunn déi Leit kennegeléiert, déi am Hannergrond all Dag en Deel vun eisem kulturellen Ierwen erhalen a liewen. Ee vun hinnen ass den Abbé Michel Jorrot, deen dës Kosmopolit-Communautéit leet, déi just seelen d’Abtei verléisst.

De Père Abbé huet sech scho ganz fréi fir e Liewen am Klouschter entscheet. Zanter bal 50 Joer ass hie schonn zu Clierf, wou d’Pateren déi benediktinesch Liewensreegel "ora et labora" befollegen, also "biet a schaff". Ganzer siwe Mol den Dag gëtt zesummen d’Gebiet gesprach. Do dernieft kritt all Pater vum Père Abbé eng op d'mannst 3 Joer laang Missioun zougedeelt, ofhängeg vun de jeeweilegen Talenter.

De Frère Pierre Mendels këmmert sech zum Beispill ëm d’Coiffure an d’Bitz-Aarbechten an der Communautéit. Zanter 30 Joer entwërft an ënnerhält hien déi 3 Tenue vun all Pater. Modeller mat ganz spezifesche Faarwen, Zeechnungen a benediktinesche Silhouetten.

Verschidde Patere schaffen net direkt am Haaptgebai. De Père Abbé féiert eis an eng Dépendance nieft dem Bauerenhaff vun der Abtei. Hei entsteet zanter 3 Joer komplett an Eegeregie en Äppeljus an dat aus den Äppel aus hirem Gaart. D’Patere Peter an Eric produzéieren esou ronn 12.000 Fläschen am Joer. Mat de Revenuen aus der Vente finanzéiere se den Alldag vun der Communautéit. De Jus kritt een direkt an der Abtei ze kafen. All Mount ginn op d'mannst 1.000 Fläschen iwwer d’Théik, dat fir de Präis vun 2,10 Euro d’Fläsch. Geféiert gëtt de Buttek vum Frère Gabriel.

Nieft senger Missioun am Geschäft vun der Abtei ass de Frère Gabriel, deen ursprénglech vu Léck kënnt, och nach Organist. Dëst Instrument, wat aus 20 sougenannte Regëster besteet, 3 Clavieren an 2.000 Uergelpäifen, steet an der Kierch vun der Abtei, wou d’lescht Joer dem Prënz Charles seng Daf gefeiert ginn ass.

Eng aner interessant Plaz ass d’Bibliothéik, wou een op dräi Etagen 130.000 wäertvoll Bicher fënnt. Hei treffe mer de Frère Henri, deen eis dat eelst Buch aus der Abtei weist: e laténgescht Manuskript. Nieft der Bibel ass eent vu senge Liblingsbicher an der Clierfer Abtei e Bericht iwwert dem Louis XIV seng Rees op Lëtzebuerg. E wäertvollt Stéck Patrimoine aus dem Joer 1687.