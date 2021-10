Am Kader vun enger Informatiounsversammlung iwwert d'Verfassungsreform, koum et och zu enger Demonstratioun, bei där e Referendum gefuerdert gouf.

Eng 100 Leit waren e Freideg den Owend am Tramsschapp, fir eng Infoversammlung iwwert d'Verfassungsreform, mat Deputéierte vun all de Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn. Grad esou vill Leit hunn zur selwechter Zäit virum Tramsschapp demonstréiert, fir e Verfassungsreferendum anzefuerderen.

D'Demonstranten hu wärend där ganzer Versammlung mat Trillerpäiffe Kaméidi gemaach a "Referendum, Referendum" geruff. D'ADR an de Wee2050 haten zur Manifestatioun opgeruff, e Grupp deen 2015 gegrënnt gouf, fir sech géint d'Auslännerwalrecht staark ze maachen a mëttlerweil mat der ADR zesummeschafft.