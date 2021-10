D'Bongen, déi ee bei d'Gemeng Lëtzebuerg ka siche goen, fir sech gratis an eng Apdikt testen ze goen, gi bis Enn dës Mounts verlängert.

Dat huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer de Mëttwoch de Moien um City Breakfast ugekënnegt. Dat gëllt och fir de gratis Testzenter an der Groussgaass. Vum éischten November u soll den zertifiéierte Schnelltest hei 5 Euro kaschten. An den Apdikten, déi matmaachen, brauch een dann en neie Bong, fir och do 5 Euro ze bezuelen.

De System hätt zanter Mee en enorme Succès gehat, iwwer 32.500 Tester wieren an deem Kader gemaach ginn. Domadder wëll d'Stad Lëtzebuerg och d'Restauratioun ënnerstëtzen.

Et hätt een der Regierung och proposéiert, fir do an der Géigend en Impfzenter en place ze setzen. Et wieren nämlech ëmmer immens vill Leit an der Groussgaass beim Testzenter, sou dass een eng onkomplizéiert Manéier wéilt ubidden, fir sech ouni Rendez-vous kënnen impfen ze loossen. Bis ewell hätt een awer vun der Regierung heizou nach keng Réckmeldung kritt.

Den Impfbus gëtt dann och weiderhin uechter d'Stad agesat. D'Datumer an d'Plaze fënnt een op der Säit vun der Ville de Luxembourg.

Zu de Winterlights gouf de Mëttwoch de Moien net vill verroden, just dass den traditionelle Wanterprogramm vum 19. November bis den 2. Januar soll op der Kinnekswiss, bei der Gëlle Fra an op der neier Paräisser Plaz sinn. Weider Infoen dozou soll et den 11. November ginn.

Da war et de Mëttwoch de Moien nach d'Nouvelle, dass dat beléifte Pirateschëff am Stater Park dëse Wanter net accessibel ass. D'Spillplaz gëtt nämlech nei gemaach, well ee bemierkt hätt, dass d'Holz schonn an d'Jore komm wier. Am Fréijoer gëtt d'Schëff awer, esou wéi d'Kanner et kennen, nees opgebaut.

D'Gemeng Lëtzebuerg huet dann nach bedauert, dass de Bam, deen am Bannenhaff vum City Museum steet, misst ofgerappt ginn. Dëse Bam, deen souguer klasséiert ass, gëtt op 260 bis 300 Joer geschat. Ma leider hätt een awer e Pilz festgestallt, géint deen et keen Traitement gëtt. Doduerch gëtt d'Holz vu bannen ugegraff an de Bam gëtt ëmmer méi schwaach. Et wéilt ee verhënneren, dass et zu Accidenter kënnt, wann zum Beispill en Aascht sollt ofbriechen. De Chantier am Bannenhaff vum Stater Musée hätt näischt domat ze dinn, dass de Bam misst ofgerappt ginn, betount de Stater Schäffe Serge Wilmes.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Mise à jour – COVID-19

Distribution de bons pour des tests rapides antigéniques

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que la distribution des bons pour des tests rapides antigéniques a été prolongée. Ainsi, toute personne souhaitant se rendre dans un établissement à Luxembourg-ville sous régime Covid check pourra retirer du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la réception de l’Hôtel de Ville (42, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg) et au bâtiment administratif « Rocade » (3, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg) des bons pour faire un test rapide antigénique.

Jusqu’au 31 octobre 2021 inclus , les clients peuvent utiliser gratuitement les bons actuels au Centre de certification test antigénique de la Ville de Luxembourg (70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg) ou dans l’un des quatorze centres de test répartis sur le territoire de la capitale (voir liste en annexe).

À partir du 1er novembre 2021 , la gratuité des tests prend fin et une participation financière à hauteur de 5 euros par test antigénique rapide certifié sera requise au moment de l’utilisation du bon. Afin de profiter de ce tarif réduit, les clients pourront retirer les nouveaux bons aux lieux de distribution susmentionnés (les bons actuels ne seront dès lors plus acceptés).

Toutes les informations liées au coronavirus sont disponibles sur pandemie.vdl.lu.