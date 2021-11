Den Täter wier aktuellen Informatiounen no nach op der Flucht. Eng Persoun soll blesséiert gi sinn.

Zu Dummeldeng op der Gare gouf et kuerz no 12 Auer Groussasaz vun der Police. Bei enger Ausernanersetzung gouf eng Persoun blesséiert, déi RTL-Informatiounen no mam Samu an der Ambulanz an d'Spidol bruecht gouf. D'Police preziséiert, datt et sech beim Affer ëm e Jugendlechen handelt, deen eng Schnëttwonn erlidden huet.

Ausgangspunkt vun der Ausernanersetzung war eng verbal Meenungsverschiddenheet.

Den Täter wier aktuell nach op der Flucht, heescht et am Wort. D'Ermëttlunge lafen.