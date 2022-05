A Presenz vum Grand-Duc Henri ass haut déi offiziell Ouvertureszeremonie vum neie Centre National d’Incendie et de Secours, kuerz CNIS.

Zanter Enn 2020 goufen ëmmer méi Servicer vum Rettungsdéngscht do installéiert, an a Presenz vum Grand-Duc Henri ass haut déi offiziell Ouverturteszeremonie, wou an deem Kader och den neie Fändel vum CGDIS presentéiert gëtt.