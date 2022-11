Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet ervir, datt tëscht dem 24. an dem 30. Oktober 1.560 Persoune positiv op de Coronavirus getest goufen.

Zu den 1.560 Fäll kommen der 680 dobäi vu Persounen, bei deenen et net déi éischt Covid-Infektioun war. Si hunn 30,6% vun all de Leit, déi positiv getest goufen, ausgemaach.

D'lescht Woch goufen och manner PCR-Tester zu Lëtzebuerg duerchgefouert, vun 9.159 goung et erof op 7.555 Stéck.

Tëschent dem 24. an dem 30. Oktober sinn zwee Mënschen a Relatioun mat Corona verscheet.

30 Leit waren dann d'lescht Woch mam Coronavirus an d'Spidol ageliwwert ginn. Eng Persoun louch mam Covid-19 op der Intensivstatioun. D'Moyenne vun de Leit am Spidol läit bei 65 Joer.

Tëscht dem 24. an dem 30. Oktober hu sech 29 Leit eng éischte Kéier impfe gelooss. 12 Persoune kruten hir zweet Dosis. 154 kruten hir éischt Opfrëschungsimpfung an 2.516 kruten déi zweet complementaire Dosis. Am Ganze goufen (Stand 1. November) 1.291.616. Dosissen administréiert. 474.752 Residenten hunn e kompletten Impfscheema, wat ronn 79% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

Bilan hebdomadaire Corona : La Direction de la santé analyse chaque semaine l’évolution du virus afin de vous fournir une vision détaillée de la situation sanitaire actuelle. pic.twitter.com/WYJ0RQK32E — Sante.lu (@sante_lu) November 3, 2022

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 24 au 30 octobre 2022

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 24 au 30 octobre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué à 1.560 cas par rapport à 2.384 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 688 réinfections, soit 30,6% de l'ensemble des personnes testées positives contre 962 (28,7%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 24 au 30 octobre est passé de 9.159 à 7.555.

27 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 38 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.682. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 30 octobre, le nombre d'infections actives a diminué à 4.420 par rapport à 5.729 au 23 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 297.025 (par rapport à 294.147). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 46,9 ans.

Pour la semaine du 24 octobre au 30 octobre, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 87 ans.

Dans les hôpitaux, 30 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 30 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 1. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 65 ans.



Taux de positivité et taux d'incidence



Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,75 (0,88 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 26,03% à 20,65%.

Le taux d'incidence est passé à 242 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 369 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

En ajoutant les réinfections, le taux d'incidence est de 354 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours et de 875 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours (source INSA). Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans tous les groupes d'âge. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (81 cas pour 100.000 habitants). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (de 976 cas pour 100.000 habitants).



Vaccinations: point de situation



Pour la semaine du 24 octobre au 30 octobre 2022, 2.812 doses ont été administrées: 29 personnes ont reçu une première dose, 12 ont reçu une deuxième dose, 154 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 2.516 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 101 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 0 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 1er novembre à 1.291.616.

474.752 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,9 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).



Contact tracing: comment recevoir son ordonnance d'isolement?



Suite à la nouvelle loi COVID-19, depuis le 27 octobre, le contact tracing a pris fin:

Si vous avez été testé positif lors d'un test PCR, vous recevrez un SMS de la Direction de la santé en provenance du numéro d'envoi suivant (+352) 621 203 000.

Pour recevoir votre ordonnance d'isolement, vous pouvez remplir le formulaire d'auto-déclaration avec la référence REFCP sur le site www.covidtracing.lu.

Pour rappel: depuis le 27 octobre, la durée de l'isolement en cas d'infection COVID est réduite de 7 à 4 jours. Une diminution supplémentaire de l'isolement est possible avec 2 autotests antigéniques négatifs réalisés à au moins 24h d'intervalle. Ceci s'applique aux personnes vaccinées et non vaccinées.



L'évolution des variants



Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Le prochain résumé est prévu pour mardi 8 novembre et il contiendra les données concernant les semaines 42 et 43.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.