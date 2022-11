Op der Streck laanscht Kléngelbuer op der Héicht vum Biohaff krute sech géint 15 Auer en Donneschdeg zwee Ween frontal ze paken.

Dobäi goufen RTL-Informatiounen no zwou Persoune blesséiert. D'Streck gouf fir Aarbechte vun de Rettungsekippe gespaart, ma och dono koum et hei nach zu Problemer am Trafic.