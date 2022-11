En Donneschdeg an e Freideg gouf zu Lëtzebuerg eng Konferenz vun der OECD zu den Erausfuerderunge fir Demokratien queesch uechter d'Welt organiséiert.

D'Participante si sech eens, datt geziilten Desinformatioun déi gréisste Gefor fir d'Staatsform vun der Demokratie duerstellt a bekämpft muss ginn.

D'Biller vum 6. Januar 2021, wou Demonstranten de Kapitol zu Washington gestiermt hunn, dierfte vill Leit erféiert hunn. Och um Niveau vun der OECD, der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung, huet een sech nom Incident d'Fro gestallt, wat geschitt wier, wann et an den USA wierklech zu engem politesche Putsch komm wier. An de leschten zwee Deeg hu Vertrieder vun den 38 OECD-Memberlänner um Kierchbierg doriwwer beroden, wat déi gréisste Gefor fir d'Demokratie ass. Der Lëtzebuergescher Justizministesch Sam Tanson no hätten déi lescht Jore gewisen, datt dat déi geziilten Desinformatioun wier.

"Mir hunn och lo gesinn, déi Krisen, déi mer haten an déi mer hunn, d'Kris vum Covid awer och den Ugrëffskrich vu Russland an der Ukrain ganz vill vun Desinformatioun begleet goufen a ginn. Och vu geziilter Desinformatioun, zum Deel vun auslännesche Kräften, déi alles doru setzen fir déi demokratesch Staaten ze destabiliséieren."Virun deem Hannergrond huet d'OECD rezent an 22 Länner eng Etüd duerchgefouert fir erauszefannen, wéi vill Confiance d'Bierger an déi demokratesch Institutiounen hunn. Generell wier et de Constat, datt d'Vertrauen an déi national Regierungen an an d'Press zeréckgeet. Och Lëtzebuerg huet bei där Etüd matgemaach.

"Ech muss awer soen, fir Lëtzebuerg hu mer wéi gesot gutt Resultater. Mir hunn och ee ganz gutt Vertrauen an d'Police an d'Justiz. Mir hunn och een iwwerduerchschnëttlecht Vertrauen an d'Informatiounspress. Sou datt mir vun eiser Säit éischter ee positiivt Bild hunn, awer eben dat Ganzt als wichtegt Instrument gesinn, op dat mer weider kënnen opbauen."Ma och am Grand-Duché ass net alles perfekt. Dowéinst wéilt een d'Populatioun sou vill wéi méiglech an Decisiounsprozesser abannen. Mam Klimabiergerrot hätt ee schonn een éischte Schrëtt an déi Richtung gemaach, ma et dierft een net dobäi stoebleiwen. Op OECD-Niveau soll an Zukunft all zwee Joer eng Etüd zur Confiance vun de Leit gemaach ginn. Well et ëmmer ënnerschiddlech Länner wäerte sinn, hätt ee mat der Zäit eng breet Basis un Donnéeën.

Offiziellt Schreiwes

Les ministres des pays de l'OCDE et des pays candidats à l'adhésion s'engagent à agir afin de renforcer la démocratie et la confiance des citoyens en ses valeurs (18.11.2022)

Communiqué par : ministère de la JusticeLes ministres et représentants de haut niveau des 38 pays membres de l'OCDE et de pays candidats à l'adhésion se sont réunis à Luxembourg en date du 18 novembre 2022 pour réaffirmer leur engagement commun à la défense et au renforcement des valeurs démocratiques qui les lient. Les participants ont salué l'adoption d'un ensemble de mesures visant à rendre les démocraties plus réactives et résilientes.

La réunion ministérielle de l'OCDE sur la gouvernance publique qui avait pour thème «Instaurer la confiance et renforcer la démocratie», s'est tenue sous la présidence du Luxembourg et la vice-présidence de la Colombie, des États-Unis, de la France et de la Lituanie et a abouti à l'adoption de la déclaration de Luxembourg sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie, prévoyant notamment:

• Un ensemble de plans d'action consacrés à la lutte contre la désinformation, à la participation et à la représentation (y compris l'égalité des genres), ainsi qu'à la «gouvernance verte».

• Le lancement du Forum mondial de l'OCDE sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie en tant que plateforme de mise en commun des connaissances, d'évaluation et d'amélioration de la gouvernance publique.

• Le lancement de la plateforme du Centre de ressources de l'OCDE sur la désinformation, destinée à aider les pouvoirs publics, les médias et les organisations de la société civile à renforcer leurs actions respectives et communes en matière de renforcement de l'intégrité de l'information.

• Une invitation lancée à l'OCDE pour mener tous les deux ans son enquête sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques.

«Aujourd'hui, les ministres ont dressé le bilan des principales évolutions qui influent sur nos systèmes démocratiques, notamment la demande exprimée par les citoyens d'une plus grande participation et représentation, le poids croissant de l'influence étrangère, l'évolution des écosystèmes de l'information, les politiques vertes et la transformation numérique de nos sociétés», a poursuivi la ministre de la Justice du Luxembourg, Sam Tanson. «Les engagements collectifs de vaste portée adoptés aujourd'hui aideront les gouvernements à faire face à ces défis et à consolider les fondements de nos systèmes démocratiques afin de les rendre plus résilients et plus réactifs à l'avenir.»

La réunion ministérielle était précédée le 17 novembre, par le Forum mondial de l'OCDE sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie. Le Forum mondial a rassemblé plus de 250 acteurs des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile, des médias et de la sphère universitaire originaires de plus de 70 pays, qui ont partagé leurs points de vue sur les enjeux clés et les solutions à adopter pour adapter la démocratie au 21e siècle.