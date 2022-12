"Dëst ass eng réng spekulativ Fro", äntwert de Staatsminister Xavier Bettel e Méindeg op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen.

Dëse wollt wëssen, ob de Logementsminister, oder nach aner Regierungsmemberen, vu méi héije Loyere kéinte profitéieren, wann d'Koeffizienter vum neie Loyers-Gesetz bis gestëmmt wieren. "D'Regierung ënnersträicht ausdrécklech, dass eng Hypothees, an där eng gesetzlech Reform engem Regierungsmember géif en Avantage bréngen", keen Interessekonflikt géing duerstellen, sou de Staatsminister. Elleng dowéinst schonn, well e Regierungsmember en Deel vun der ganzer Populatioun wier, déi och kann esou en Avantage vun esou enger Reform hunn.

Op d'Fro, ob de Logementsminister Immobilien huet, verweist de Xavier Bettel op de rechtleche Kader, deen am Deontologieskodex fir Regierungsmemberen a Conseillere festgehalen ass. Dee Kodex gesäit ee Mechanismus vir, laut deem esou Informatioune just dem Comité d'éthique zougänglech sinn. De Mechanismus wier vum Conseil de l'Europe gepréift, heescht et weider.