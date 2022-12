Orange ass déi international Faarf, fir géint Gewalt géint Fraen opmierksam ze maachen. Dofir mécht sech zanter 1991 d'UN weltwäit staark.

Ënnert dem Motto "Orange the World" wëll ee vum 25. November bis den 10. Dezember, dem internationalen Dag vun de Mënscherechter, en Zeechen op der Welt setzen. Och hei zu Lëtzebuerg.

"Stopp Gewalt géint Fraen". Ënnert anerem dat, mee och nach vill aner Sätz stoungen op de ville Panneauen, déi d'Participante vun der Marche de solidarité zu Esch e Samschdeg den 3. Dezember an d'Luucht gehalen hunn. Fir déi 6. Kéier scho gouf dës organiséiert. Well och hei am Land ass et eng ongemittlech Wourecht. 1 vun 3 Fraen gëtt eemol an hirem Liewen Affer vu Gewalt an 1 vun 10 Fraen erlieft eemol an hirem Liewen eng versichten oder eng Vergewaltegung. Dobäi kënnt, dass zwee Drëttel vun de Frae bei enger Ëmfro vum Statec uginn hunn, dass si schonn op d'mannst eng Kéier an hirem Liewen Affer goufe vun kierperlecher, psychologescher, sexueller an och ekonomescher Gewalt. Ouni d'Donkelziffer genee ze wëssen. Eng Persoun, déi dëse Leidenswee huet misse matmaachen, ass d'Ana Pinto.

"Ech war jo selwer Victime vu Gewalt. Vu mengem Ex-Partner, 11 Joer laang. Jo, hien huet mech da reegelméisseg agespaart an engem däischtere Keller. Ouni z’iessen, ouni ze drénken. An dat wärend puer Deeg. An dann hues du vill Zäit fir ze iwwerleeën, wëlls de jo net weess, wat geschitt. Ass et hell, däischter. Du weess et jo net an dann iwwerlees du an da frees du dech: Wat géifs du elo brauchen? Ech bréicht an sech iergendeen, dee mech géif verstoen. Mat deem ech kéint schwätzen."

Si léist sech elo hiert Wuert net méi verbidden. Am Géigendeel, si wëll all den Affer eng Stëmm gi mat hirer Organisatioun "La Voix des Survivant(e)s". De Comité besteet aus Ënnerstëtzer an Affer. Eemol de Mount treffe si sech a schwätzen iwwer Saachen, déi si beschäftegen. Si wëllen, dass Betraffener eng Ulafstell fannen, well déi meescht net wëssen wouhinner.

"Et ass am Fong guer net esou einfach. Et ass ëmmer einfach ze soen, dir musst goen. Ech soen och ëmmer zu jidderengem: Dat doen ass kee Liewen. Gitt bei zum Beispill bei haislecher Gewalt. Et ass einfach alles besser, wéi bei Abuseur ze bleiwen. Mee et muss ee wëssen, dass wierklech ee Rateschwanz hannendrun bleift. An dat ass eben och, jo d'Käschten. Déi vläicht och missten iwwerluecht ginn, ob et wierklech un der Victime ass, dat alles ze bezuelen. Also ech, elo vu mengem Point de Vue. Et gëtt ëmmer gesot, et gi jo Fraenhaiser. Jo, déi ginn et, mee déi si voll. Ech stoung deemools 2010 mat mengem Jong do, deen deemools 2 Joer al war, mat menger klenger Wallis. A Voilà, et ass keng Plaz do. Gitt rëm zréck. Kënnt dir net an een Hotel goen? Nee, ech hu keng Suen. Mäin Exmann huet meng Kaarte kontrolléiert."

Well virun allem finanziell hätt een als Affer eng schwéier Laascht ze droen. Geriichtskäschte géinge sech séier summéieren. Ma fir dass een iwwerhaapt op d'Geriicht ka goen, brauch een och Beweiser an e ganz wichtege Rôle, spillt dobäi de Service UMEDO vum LNS. Dat ass eng Plaz, un deenen Affer vu physescher oder sexueller Gewalt hir Verletzunge kënnen dokumentéieren. D'Dokumenter bleiwe fir 10 Joer archivéiert, ma et kann ee se awer och éischter vernichten loossen, wann een dat well. Dobäi muss een och net eng Plainte maachen, wann een dohinner kënnt, mee sou hätt een awer mol d'Beweiser, wann ee sech dann awer géif dozou entscheeden, geriichtlech géint säin Abuseur virzegoen.