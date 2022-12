Viru ronn engem Joer huet den Ëmweltministère den Naturpakt lancéiert. E Méindeg gouf an deem Kader Bilan heizou gezunn.

Mat Hëllef vu Subventioune sollen d'Gemengen dozou animéiert ginn, an de Schutz vun natierleche Liewensraim an d'Erhéijung vun der Biodiversitéit z'investéieren. E Méindeg huet d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring een éischten Tëschebilan gezunn a gläichzäiteg een Appel à projet lancéiert, fir urban Raim erëm ze revitaliséieren. No engem Joer weist sech d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring nawell zefridde mam Naturpakt, deen nach ënnert hirer Virgängerin Carole Dieschbourg an d'Liewe geruff gi war. Vun den 102 Gemengen hunn der 86 den Naturpakt ënnerschriwwen. Déi meescht sinn nach amgaangen, hir Aktiounen ze definéieren, ma bei 12 leeft aktuell den Audit an 8 sinn esouguer schonn zertifiéiert. Dräi hu méi wéi d'Hallschent vun den 233 Punkte kritt a wäerten dowéinst deemnächst mat Bronze zertifiéiert ginn. D'Ministesch weist sech zouversiichtlech, datt een déi restlech 16 Gemengen och nach motivéiere wäert, dem Naturpakt bäizetrieden.

© MECDD © MECDD © MECDD Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

"Mir hu beim Klimapakt d'Erfarung gemaach, datt wann déi éischt Gemengen offiziell zertifiéiert ginn, da gëtt dat och visibel. Dat ass dann och een Usporn fir déi Gemengen, déi nach näischt gemaach hunn. Also mir si ganz zouversiichtlech, datt mer déi nach u Bord kréien, déi bis elo net dra sinn. Dat war och am Klimapakt eppes, dat sech iwwer Joren entwéckelt huet. Haut gesi mer, datt et sech als Konzept bewäert huet an d'Gemenge gären do matschaffen", esou déi d'Joëlle Welfring.

E Méindeg gouf dann och een Appel à projets lancéiert, fir méi Natur an d'Uertschaften ze kréien. Dobäi geet et net drëms, schonn existent Gréngfläche méi schéin ze amenagéieren, mä versigelt Flächen ze revitaliséieren. D'Gemengen hu bis de 15. Mäerz 2023 Zäit hir Avant-projeten eranzereechen. Vun Abrëll bis Mee 2023 ginn d'Projete vun enger Jury, déi nach zesummegestallt muss ginn, evaluéiert.

Am Mee gëtt dann eng Selektioun gemaach a bis Mee 2024 konkret Projeten ausgeschafft, déi da vun Juni 2024 u realiséiert ginn. Datt just méi urban gepräägte Gemenge Projeten erareechen, mengt d'Joëlle Welfring iwwerdeems net: "Natierlech hunn déi ländlech Gemenge genee esou Chancen, hei matzemaachen, wa se ee gudde Projet hunn. Well och a ländleche Gemenge ginn et Schoulhäff, déi net vill Schiedméiglechkeete hunn oder wou bis elo nach net vill Beem stinn. Dat sinn awer alles Saachen, déi een an dësem Appel à projet erareeche kann"

Bei der Finanzéierung vun de Projeten iwwerhëlt de Staat 90 Prozent. Am Ganze sinn zwou Milliounen Euro virgesinn, d'Sue kommen aus dem Energie- a Klimafong. Déi eenzel Projeten duerfen héchstens 500.000 Euro kaschten.

Hei d'Power Point-Presentatioun vun der Pressekonferenz!



Hei den offizielle Communiqué vum Ëmweltministère

Lancement de l'appel à projets «Méi Natur an eise Stied an Dierfer», présenté dans le cadre du «Naturpakt» (12.12.2022)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

La ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring, a présenté l'état actuel du «Naturpakt» et a lancé l'appel à projets «Méi Natur an eise Stied an Dierfer», présenté dans le cadre de celui-ci.

«Den Naturpakt ass e wichtegt Instrument wat d'Gemengen an hirem Bestriewen ënnerstëtzt fir d'Ekosystemer méi villfälteg a resilient ze gestalten, dorënner och den urbane Raum», affirme Joëlle Welfring.

Le «Naturpakt» – état actuel

Le «Naturpakt», lancé il y a un an par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, se réjouit d'une forte demande. Instrument important, le «Naturpakt» a pour objectif de protéger nos ressources naturelles en collaboration avec les communes et de rendre nos écosystèmes plus résilients, y compris dans les zones urbaines.

À l'heure actuelle, 86 communes ont déjà adhéré au «Naturpakt». La ministre en tire un premier point positif.

Lesdites communes sont soutenues annuellement par une «subvention de participation» de 10.000 euros, ainsi que par 250 heures de conseil assurées par des conseillers Pacte Nature. La plupart des communes se trouvent actuellement dans une phase initiale, au cours de laquelle un état des lieux est réalisé sur base du catalogue de mesures du «Naturpakt». Cet état des lieux doit ensuite ꟷ et au cours de la première année ꟷ être confirmé par un audit. Comme pour le «Klimapakt», le «Naturpakt» prévoit quatre niveaux de certification que les communes peuvent atteindre en fonction de leur performance par rapport au catalogue de mesures. Les communes qui atteignent plus de 40% des points possibles bénéficient en plus d'une subvention de certification.

Nous nous réjouissons que 8 communes aient déjà été certifiées. Ces communes, ainsi que toutes celles qui se certifieront en tant que «Naturpakt Gemengen» d'ici fin mars 2023, recevront leur récompense symbolique lors d'une cérémonie officielle dans le cadre du «Naturpaktdag» en avril 2023.

En tant qu'entité qui assure le volet opérationnel du «Naturpakt», la carte reprenant les communes engagées et certifiées est tenue à jour par la Klima-Agence sur le site internet dédié au «Naturpakt» (www.pactenature.lu).

Nouvel appel à projets «Méi Natur an eise Stied an Dierfer»

L'appel à projets «Méi Natur an eise Stied an Dierfer» est lancé dans le cadre du «Naturpakt».

En effet, les récents événements climatiques au Luxembourg – canicule et sécheresse en 2022, pluies torrentielles et inondations en 2021, pour ne citer que quelques exemples – sont autant de signes que le Luxembourg n'est pas épargné par le changement climatique et qu'il est important de soutenir les communes dans leur engagement pour s'adapter à ce changement grâce à des solutions basées sur la nature.

L'appel à projets s'adresse à toutes les communes et a comme objectifs :

• de créer de nouveaux espaces verts en milieu urbain sur des sites fortement scellés et/ou minéralisés,

• de contribuer à l'adaptation face aux effets du changement climatique,

• d'augmenter la qualité de vie des habitants,

• de favoriser la biodiversité en milieu urbain et

• de déminéraliser des espaces scellés et de les re-végétaliser.

Il s'articule en deux phases, dont :

Phase I:

• 15.03.2023 : Date limite pour l'envoi d'avant-projets candidats

• Avril-Mai 2023 : Évaluation des avant-projets

• Mai 2023 : Sélection des avant-projets candidats à développer

Phase II:

• Mai 2023-Mai 2024 : Conception détaillée des projets

• Juin 2024 : Attribution des projets détaillés sélectionnés et mise en œuvre des projets

Il est important de souligner que cet appel à projets vise explicitement le réaménagement des places publiques et des cours d'écoles et qu'il est co-financé à hauteur de 90% par le Fonds climat et énergie du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.

De plus amples informations sur l'appel à projets peuvent être trouvées sur le site www.emwelt.lu.