Wéi d'Police ëm kuerz virun 19 Auer matdeelt, brennt den Ament en Auto op der Streck tëscht Briddel a Koplescht.

D'Feier an déi domat verbonne Läschaarbechten hunn e Stau op der N12 ausgeléist. Et gëllt hei opzepassen an de Beräich am beschten ze evitéieren.