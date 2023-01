Déi Gréng soten, si hätten de Courage fir Dossieren unzepaken, déi aner Leit Joerzéngte laang schleefe gelooss hunn.

Dat huet d'Partei e Méindeg den Owend op hirem Neijoerschpatt an der Rockhal ënnerstrach.

Endlech géife Wunnenge gebaut ginn, déi ee bezuele kéint, Locataire géife virun exzessive Loyere geschützt, d'Mobilitéit wier an deene leschten 9 Joer revolutionéiert ginn an et hätt un éischter Front géint d'Energiekris gekämpft.

Mat Solidaritéit an dem massiven Ausbau vun erneierbaren Energien.

Déi Gréng hunn ënnerstrach, si wéilte bis zum Schluss un deenen Dossiere weider schaffen, déi hinne wichteg sinn a just mat hinnen an der Regierung kéint d'Transitioun viru gefouert ginn.