E Samschdeg gouf et zu Lëtzebuerg ee Wanterdag, wéi aus dem Billerbuch.

Nodeems et e Freideg den Owend op de Stroossen nach deelweis chaotesch zougoung, war de Schéi e Samschdeg gréisstendeels geraumt an d'Leit si virun d'Dier gaangen, fir d'Wanterlandschaft bei beschtem Sonneschäin ze genéissen. Eng Rei vun hinnen hunn de Fotoapparat matgeholl - an RTL hier bescht Opname geschéckt.

Wanterimpressiounen aus Munzen. / © Jeannot Fretz Munnerëf am Schnéi. / © Laetitia Klein Munnerëf am Schnéi. / © Laetitia Klein Wanterimpressiounen aus Munzen. / © Jeannot Fretz Wanterimpressiounen aus Munzen. / © Jeannot Fretz © Christiane Kass-Jung © Christiane Kass-Jung © Christiane Kass-Jung © Christiane Kass-Jung © Christiane Kass-Jung © Fernand Massen © Fernand Massen © Fernand Massen © Christiane Kass-Jung

D'Chance, datt de Schnéi och déi nächst Deeg nach leie bleift, ass héich. An der Nuecht op e Sonndeg ginn d'Temperaturen op bis zu -5 erof an am Laf vum Dag soll et dann och dréche bleiwen. Lokal sinn nach emol e puer Schnéiflacke méiglech.

Och e Méindeg soll et bei Temperaturen ëm de Gefréierpunkt dréche bleiwen, ier et dann en Dënschdeg eng Grëtz méi waarm gëtt bei bis zu 3 Grad.

Wanter zu Gréiwemaacher (21.1.23) © Jean Walté