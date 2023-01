Am Mëssel, deen d’Gemengen Lënster a Luerenzweiler mateneen hunn, geet et emol eng Kéier net ëm Autos-, mee ëm Stroum-Trafic an ëm Traffoen.

Wann eng nei a méi staark Héichspannungsleitung duerch d’Land gezu soll ginn, an dobäi och nach eng Plaz gesicht gëtt, fir op 6 Hektar Traffoen opzeriichten, wier et scho bosseg, wann am Virfeld kee sech géing opreegen.

Creos sicht eng Plaz, wou déi 380.000 Volt aus Däitschland kënnen ëmverdeelt, an de Stroum vun do aus an aner Deeler vum Land ka geleet ginn. Ugangs hat Steesel de schwaarze Péiter, du war et Luerenzweiler, wou op der Kopp, bei der Entrée vum Autobunns-Tunnel, 5 méiglech Plazen identifizéiert goufen. Gebraucht gi 6 Hektar Land.

Wéi dunn nach eng Variant fir den Tracé vun der 380.000 Volt Stroumleitung opgedaucht ass, mat Traffoen déi nieft Allënster solle stoe kommen, gouf aus de Buergermeeschteren, déi sech op e klengsten Iwwel gëeenegt haten, därer déi fir d’Intressie vun hire Leit antrieden.

Eng Landschaft wéi aus dem Märchen. Tëscht Amber, Allënster, der Buerg a vis à vis, der Gemeng Fëschbech, leeft eng Natura 2000 an eng Vulleschutz-Zone. Wann et bei den Awunner vun Allënster esou lues ufänkt mat rumoueren, huet Amber scho méi laang eng Biergerinitiativ. Ee vun hire Vertrieder stellt sech eng Fro, op déi och d’Buergermeeschter nawell gären eng Äntwert hätten: wouhinner leeft dono d’Leitung déi de Stroum vun hei an d’Stad transportéiert??

D’Bierger dierfen an der nächster Etappe vun der offizieller Prozedur, hir Meenung soen, dat heescht wann de Ministère Creos elo deemnächst de Feu vert ginn huet, fir d’Publikatioun vun der Ëmweltimpaktetüd, kënnt déi aushänken. Do wier z.B. och den Tracé Richtung Stad drop. Dee ganzen Dossier, mat de Remarke vun de Leit geet dann zréck an den Environnement an deen zitt doropshin seng Conclusioun. An da läit de Ball bei der Creos, déi 2026/2027 d’Saach wëllt a Betrib huelen.