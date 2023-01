Wann ee sech déi rezente Wanteren ukuckt, kann ee sech d'Fro stellen, ob mer an Zukunft nach vill Schnéi zu Lëtzebuerg wäerte kréien.

De Weekend hu vill Leit profitéiert, fir Schnéimänner ze bauen, eng Freed, déi eng Partie Leit mat RTL gedeelt hunn.

Schéinst Schnéimännercher aus Lëtzebuerg (23.1.23) Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Gefillt ass déi lescht Joren zu Lëtzebuerg manner Schnéi gefall. Mir hu beim Dana Lang vun der Asta nogefrot, wourop ee sech zu Lëtzebuerg muss astellen.

Wäerte mer déi nächst Wanteren och mat manner Schnéi rechne mussen?

Wann een d’Klimanormalperiod vergläicht (1991-2020 par Rapport zu 1961-1990), da kann ee feststellen, dass et tendenziell méi reent am Wanter. Mä well awer och d’Temperaturen erop ginn, ass et net méi onbedéngt kal genuch fir Schnéi. Dofir wäert et wuel och weiderhi manner schneien.

Musse mer eis allgemeng op méi kuerz Wanteren astellen?

Doduerch, dass d’Temperature méi waarm ginn, ginn et manner Deeg mat Schnéi an och manner Deeg mat Frascht. De Wanter gëtt also haaptsächlech mol méi mëll.

Kéint et sinn, dat bei eis am Land d'Klima esou waarm gëtt, datt mer guer kee Schnéi méi kréien?

Et ass schwéier ze soen, ob et guer kee Schnéi méi wäert ginn, dat hänkt natierlech och alles vun de Mesuren of, a wéi sech alles weider entwéckelt. Am Moment hu mir zu Lëtzebuerg eng Erwiermung vun 1.5 Grad par Rapport zur "ère préindustrielle". Geet dat weider erop, sinn natierlech och d’Auswierkunge vum Klimawandel méi schlëmm.