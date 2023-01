An der Affär ëm Verontreiung vu Suen zu Hesper waren en Dënschdeg d'Plaidoirie vun den Affekote vun den zwee Ugekloten.

Am Prozess ëm d'Verontreiung vu Gelder a Korruptioun op der Hesper Gemeng waren en Dënschdeg d’Affekoten vun deene zwee fréiere Beamten drun. D’Defense huet versicht, d’Gemeng respektiv de Schäfferot en cause ze setzen, dat mat der Fro, a wéi wäit si zum Schued bäigedroen hunn.

Dat, well se wärend Joren keng adequat Struktur en place gesat hätten, fir d’Finanze vun der Gemeng ze geréieren. Ier de Marc Lies als Buergermeeschter iwwerholl hätt, wier et eng gewëssen "Négligence" ginn, hunn d'Affekote vun der Defense argumentéiert. Et hätt soss missen opfalen, wann de Budget rectifié vun der Gemeng net opgaangen wier.

Doriwwer eraus wieren déi vum Gemengegesetz virgeschriwwe Kontrolle vun de Finanzen net duerch gefouert ginn, sou de Virworf vun der Defense. D’Gemeng Hesper ass eng vun den Zivilparteien am Prozess, déi zesumme ronn 5,5 Milliounen Euro Schuedenersatz fir materiell a moralesch Schied vun den Ugeklote gefrot hunn.

D’Urteel soll de 16. Mäerz gesprach ginn.