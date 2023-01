Fir den zweete Beamten, den Techniker, huet de Parquet 5 Joer a 6 Méint Prisong, dovu jeeweils d’Hallschent mat Sursis gefrot.

Suite vum Prozess wéinst Korruptioun an Detournement vun ëffentleche Gelder an der Gemeng Hesper.

E Méindeg de Moien hunn um Stater Geriicht de fréiere Chef vum Service technique vun der Gemeng Hesper ausgesot, an den Entrepreneur, deen an d’Affär verwéckelt ass. Si ware gestännesch a soten, et géif hinne Leed doen.

De Gemengentechniker soll vun 2003 un zesumme mam Haaptugekloten Rechnunge gefälscht hunn, fir Suen aus dem Gemengebudget op hir Konten ze detournéieren. Hie soll alles an allem eng Millioun Euro an d’Täsch gestach hunn, déi e fir säi Stot ausginn hätt. Hien huet sech selwer als liicht beaflossbar duergestallt, als irresponsabel an als Alkoholiker. Hien hat den implizéierten Entrepreneur gefrot, fir Facturë vu sengem private Chantier iwwer Opträg vun der Gemeng aus dem Gemengebudget ze verrechnen. Den Entrepreneur huet ausgesot, hien hätt gefaart, wann hien dat net géing maachen, géif seng Firma keng Aarbecht méi vun der Gemeng kréien.

De Vertrieder vum Parquet huet vu grave Faite geschwat. Fir den Haaptugekloten huet hien 8 Joer Prisong gefrot a fir den zweete Beamten, den Techniker, 5 Joer a 6 Méint Prisong, dovu jeeweils d’Hallschent mat Sursis.

Fir den Entrepreneur huet de Parquet 18 Méint Prisong gefrot, déi integral mat Sursis kéinte versi ginn.