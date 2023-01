Schonn de leschte Freideg hat d'Gemeng Hesper de Rapport, dee PWC am Zesummenhang mam Detournement vu Gelder an der Gemeng geschriwwen hat, verëffentlecht.

De Rapport vun der Auditfirma war am Dezember 2019 ofgeschloss an zanter Abrëll fir all Gemengeconseiller accessibel, esou d'Gemeng Hesper e Méindeg an engem Communiqué. De Schäfferot, dee vun der CSV gefouert gëtt, betount, datt d'Verwaltungsgeriicht d'Demarche vum Schäfferot guttgeheescht hätt. Et wier richteg gewiescht, de Rapport net ze verëffentlechen, soulaang d'juristesch Instruktioun am Gaang war.

Am Rapport notéiert Price Waterhouse Coopers eng Rei Verbesserungen a Saache Finanzkontroll, déi di läscht Joren ënnerholl goufen. Trotzdeem bleift nach vill Loft no Uewen, well d'Auditfirma huet am Joer 2019 nach 24 "Anomalië" bei Commanden, Facturen a Payementer festgestallt. PWC huet vun dohier och 18 Recommandatioune formuléiert, fir ze verhënneren, datt et nees zu Frauden ka kommen. Quitt, datt d'Auditeuren notéieren, datt et ni eng honnertprozenteg Sécherheet géing ginn.

Recommandéiert ginn haaptsächlech méi Kontrolle bei de verschiddenen Etappen, déi eng Commande vun der Gemeng huet, mä awer och e bessere Suivi vun de verschiddene Projeten déi d'Gemeng an Optrag gëtt. Donieft huet PWC eng Rei kuerzfristeg Mesurë proposéiert ewéi zum Beispill e Relevé d'Identité bancaire ze froen, wann e Bankkonto vun engem Fournisseur geännert gëtt oder nach d'Beamte weiderzebilden a sécherzestellen, datt all d'Mataarbechter d'Statuten vun de Gemengebeamte kennen.