Am Kontext vun enger geklauter Kreditkaart, mat där den 9. August 2022 an enger Bankfilial zu Dikrech Geld opgehuewe gouf, sicht d'Police lo no Zeien.

Kuerz virum Geldophiewe soll d'Kaart zu Dikrech an der Rue de l'hôpital geklaut gi sinn. Wien Informatiounen zu der Persoun op de Fotoen huet, soll sech beim Policebüro Dikrech / Veianen per Telefon op der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per Mail un policediekirchvianden@police.etat.lu mellen. © Police Lëtzebuerg © Police Lëtzebuerg