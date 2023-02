An dësem Carnet de santé ginn d'Evolutioun vu Gréisst a Gewiicht, Dokter-Rendervousen an all aner Informatiounen zur Gesondheet vum Kand festgehalen.

De Gesondheetscarnet, deen ee bei der Gebuert vum Kand kritt, krut en neien Design.

An dësen ass fir Jongen a Meedercher d'selwecht. Bis ewell hu Meedercher jo e rosa Carnet a Jongen e bloe Carnet kritt. Elo ass d'Bichelchen wäiss mat gréngen a gielen Motiver drop.

An dësem Carnet de santé ginn d'Evolutioun vu Gréisst a Gewiicht, Dokter-Rendezvousen an all aner Informatiounen zur Gesondheet vum Kand festgehalen.

Nouveau carnet de santé, unique et neutre (01.02.2023)

Communiqué par : ministère de la SantéÀ partir du 1er février 2023, le carnet de santé fait peau neuve. Élaboré par la Direction de la santé, le nouveau carnet de santé s'inscrit dans une politique visant à promouvoir une plus grande neutralité et égalité entre les filles et les garçons. Et ce, à travers des couleurs plus neutres et le rassemblement des éléments d'information médicale concernant tant les filles que les garçons, nécessaires au suivi de la santé de l'enfant.

Rappel de l'importance du carnet de santé

À travers l'édition d'un nouveau carnet de santé unique et neutre, il reste important de rappeler en quoi ce document est primordial pour le suivi de la santé de l'enfant.

Ce document réunit tous les éléments concernant la santé d'un enfant depuis sa naissance, comme par exemple les courbes de croissance et l'évolution de son poids, les rendez-vous médicaux à prendre dans ses premières années de vie, ou encore le calendrier vaccinal.

Il reste un support essentiel dans le cadre du dialogue régulier entre les familles et les professionnels de santé qui interviennent pour la prévention et les soins de l'enfant.

Ainsi, lors d'une consultation chez un médecin ou tout autre professionnel de santé d'un enfant, les représentants légaux doivent se munir du carnet de santé. Ce dernier permettra de fournir directement aux professionnels de santé toutes les informations relatives à la santé de l'enfant.

Plus d'informations autour de la santé de l'enfant sont disponibles sur la rubrique «petite enfance»: sante.lu/petiteenfance.