D’Gemenge si wichteg Acteuren, fir eng sozial-ekologesch Transitioun ze begleeden, sou d’Blanche Weber, Presidentin vum Mouvement écologique.

D’Gesellschaft stéing virun Ëmbréch - virun enger Transitioun. Dofir wiere Changementer néideg, betount d’Presidentin vum Mouvement écologique, d’Blanche Weber, bei der Presentatioun vun de Revendicatioune fir d’Gemengewalen um Donneschdeg. Spéitstens zanter Covid an elo dem Krich an der Ukrain wier eng Verschibung vun de Wäerter festzestellen. Fir awer eng sozial-ekologesch Transitioun ze reusséieren, bräicht ee Leit op der Plaz, déi een an de Gemengen hätt.

Fuerderungskatalog vum Mouvement écologique / Rep. Diana Hoffmann

Dës missten et fäerdegbréngen, d’Bierger besser an Planifikatiounen anzebannen. Dobäi géing et net duergoen, dass dat just, wéi bis elo, bei grousse Projeten de Fall ass, sou d’Blanche Weber, mee et misst och aktiv op si zougaange ginn. Andeems se gefrot ginn, wat se an hirer Gemeng wëllen oder brauchen. A se mussen d’Méiglechkeet hunn, generell hir Iddie mat anzebréngen.

Fir dass dat vereinfacht gëtt, brauchen d’Bierger Plazen, wou se sech kënnen begéine an austauschen. Dëst géing dann och aktiv zu der sozialer Kohesioun vun der Gesellschaft bäidroen. Ëffentlech Plazen sinn awer just e klengen Aspekt vun enger méi grousser Planung, déi fir ganz Quartieren néideg wier. Dës missten nämlech nei geduecht ginn. De Mënsch misst méi am Mëttelpunkt stoen an net den Auto, ënnersträicht d’Michelle Schaltz vum Mouvement écologique.

Fir klimaresilient Quartieren a Gemengen ze hunn, misst ënner anerem eng konsequent Duerchgréngung gefuerdert ginn.

Net all Gemeng steet da virun deene selwechten Erausfuerderungen an huet déi selwecht Moyenen. Dofir misst Schluss sinn mat der sougenannter Kierchtuermspolitik, fuerdert d’Presidentin vun der Organisatioun. D’Gemengenautonomie soll gemeinschaftlechen nationale Projeten ënnergeuerdent ginn. Grouss Bauprojeten a Mobilitéitskonzepter solle regional ausgeschafft ginn. Generell missten d’Gemengen awer iwwer méi Synergien nodenken. Zum Beispill kéinte se grouss Maschinnen oder Gefierer deelen.

A Punkto Nohaltegkeet misst d’Gemeng eng Virreiderroll anhuelen. An de Kantinnen oder Maison relaise solle regional a biologesch Produiten zerwéiert ginn. Fir et mat de Wieder vum Blanche Weber ze soen: "Bei de Receptioune muss een net nach Scampien op dem Schnittchen hunn oder Saumon vun iergendwou. Mee saisonal biologesch Produiten. A ganz wichteg, och vegetaresch a vegan Saachen". Fir dem Bierger ze weisen, dass et net ëmmer muss Fleesch sinn.

Déi 150-säiteg Roadmap, un där eng 100 éierenamtlech Acteure geschafft hunn, ass online op Franséisch an Däitsch ze fannen. Oder se ka fir 15 Euro op Däitsch beim Mouvement écologique bestallt ginn.