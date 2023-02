En Vue vun der Tripartite e Freideg hu sech d'Sozialpartner en Dënschdeg um Sennenger Schlass bilateraler Konstellatioun gesinn.

Vu 14 bis 15.30 Auer gouf mam Patronat diskutéiert, bei gudder Atmosphär, wéi et no der Entrevue geheescht huet. Allerdéngs war et eng Reunioun, bei där virun allem Zuelen op den Dësch geluecht goufen an déi generell Situatioun evaluéiert ginn ass, esou de de Michel Reckinger, President vun der Unioun vun den Entreprisen.

D’Patronat ass deemno näischt gewuer ginn iwwer Modalitéiten, wéi d’Regierung déi eventuell drëtt Indextranche dëst Joer wëll kompenséieren.

Diskutéiert an negociéiert gëtt réischt e Freideg, dat war de Message un d'Press.

Kuerz viru 16 Auer goungen d’Gespréicher mat de Gewerkschaften un. Déi dierften eventuell steierlech Erliichterunge uschwätzen. D'Syndikater verlaange jo eng Upassung vun de Barèmen un d'Inflatioun.