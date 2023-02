Am Virfeld dovunner gesäit d’Regierung haut de Mëtteg d’Sozialpartner fir Eenzelgespréicher am Sennenger Schlass.

Fir d’éischt d’Patronat, an dono d’Gewerkschaften.

D’lescht Woch hat de Premier jo getwittert, dass ee mat de Preparatiounen fir d’Tripartitesronn amgaang wier, fir "dass een och an dëser Ronn, am Sozialdialog, Mesuren kéint huelen, déi de Leit an de Betriber ze gutt kommen".

D’Gewerkschafte fuerderen jo unisono en Upasse vun de Steiertabellen un d’Inflatioun.

D’Betriber si gespaant wéi et mat enger drëtter Indextranche, Enn vum Joer, ausgesäit, déi de Staat versprach huet ze iwwerhuelen.