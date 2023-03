D’Butteker, déi Liewensmëttel verkafen an d’Drogerien, hate wärend der sanitärer Kris eng positiv Evolutioun.

Genee wéi d’Baumäert oder d’Geschäfter, déi Gaarden- oder Déiereproduiten verkafen. Dat geet aus dem sougenannten „Retail Report“ ervir, dee vum Mëttelstandsministère, der Chambre de Commerce an der Confédération vum Commerce presentéiert gouf.

Et ass déi éischte Kéier, datt esou e Rapport gemaach gouf, deen en Iwwerbléck iwwert d’Situatioun vun de Commercen am Land soll schafen. Doraus geet och ervir, datt d’Metzlereien an d’Parfümerien, mee och d’Bistroen, d’Baren an d’Diskoen am meeschte vun der Pandemie betraff waren. Am Beräich vum Horeca geet d’Tendenz kloer vun der traditioneller hin zu der séierer Restauratioun.

Aus dem Rapport geet donieft och ervir, datt alternativ Geschäftsiddien zu Lëtzebuerg zougeholl hunn mat ënnert anerem enger ganzer Partie u Pop Up-Butteker oder Second-Hand Geschäfter. Dës maachen nach ëmmer eng Minoritéit vun de Commercen am Land aus.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le «Retail Report 2023», un rapport unique sur le tissu commercial luxembourgeois (02.03.2023)

Communiqué par : Direction générale des classes moyennes / Confédération luxembourgeoise du commerce / Chambre de commerceEn date du 2 mars 2023, Lex Delles, ministre des Classes moyennes, Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, et Tom Baumert, président du GIE Observatoire national des PME, ont présenté pour la première fois le «Retail Report» mis en place en 2022 dans le cadre du «Pakt Pro Commerce» qui lui-même a été lancé en 2016 par la Direction générale des classes moyennes, la Chambre de commerce et la Confédération luxembourgeoise du commerce. Le «Pakt Pro Commerce» a pour but de dynamiser et soutenir le développement du commerce local à travers une série d'actions pratiques. Il s'agit par conséquent d'un outil stratégique majeur pour orienter la politique à mener.

Un nouveau chapitre s'ouvre désormais dans le développement commercial luxembourgeois avec la publication du «Retail Report 2023». Ce dernier fournit des informations globales sur le commerce de détail, sa structure ainsi que sa distribution géographique. Il apporte en outre de nouvelles conclusions sur le développement du commerce de détail. Le «Retail Report» met ainsi en évidence trois observations clés sur la situation commerciale du Luxembourg:

1. Malgré une légère baisse du nombre de commerces de détail (-2,7%) dans les centres-villes depuis 2019, la surface commerciale y a augmenté de 2,9% et les vacances commerciales (non-Horeca) y ont diminué de plus de 5% durant cette même période. Ceci démontre une certaine résilience du centre-ville luxembourgeois face aux crises sanitaires et énergétiques, mais aussi une consolidation progressive de son commerce.

Toutefois, la croissance des centres commerciaux du pays continue à surpasser celle du centre-ville, et ceci même dans les trois ans suivant l'ouverture du plus grand centre commercial du pays, avec une augmentation de 3,2% du nombre de commerces de détail et de 10% de la surface de vente.

2. Le rapport met en évidence de grandes différences entre les différentes branches commerciales.

Les secteurs de l'alimentation (+11,8%) et des produits de droguerie (+10,9%) ont connu de bonnes croissances grâce à l'évolution démographique. Mais aussi les magasins de bricolage (+22,3%) et ceux vendant des produits pour animaux ou du matériel de jardin (+7%) ont bien évolué pendant la crise sanitaire.

En revanche, les boucheries (-5,1%) et les parfumeries (-6,0%) ont connu un net recul.

Dans le secteur de la mode, sur lequel un focus particulier est mis au sein du «Retail Report 2023», le nombre de commerces a diminué de manière significative (-8,6%). Cependant, la surface de vente totale consacrée aux vêtements a légèrement augmenté (+1,6%), démontrant ainsi une forte consolidation du secteur.

En ce qui concerne l'Horeca, nous avons observé une forte tendance de la restauration traditionnelle (+1,7%) vers la restauration rapide (+26,4%), avec néanmoins une croissance dans les deux branches.

De l'autre côté, les cafés et bistrots (-5,1%) ainsi que les bars et clubs (-6,8%) ont été plus durement touchés par la pandémie.

3. Le rapport fait également état d'une augmentation notable des formats de vente alternatifs au Luxembourg, tels que les pop-up stores et les showrooms (+33,3%), ainsi que les commerces de mode de seconde main (+42,9%). Cependant, ces formats ne représentent encore qu'une minorité des commerces.

En outre, le commerce électronique gagne en importance pour les commerces luxembourgeois, avec une augmentation de 40% des commerces traditionnels disposant de leur propre boutique en ligne.

Lex Delles, ministre des Classes moyennes, a souligné dans ce contexte que «le premier 'Retail Report' est une étape majeure dans le domaine de l'analyse et de l'observation du commerce de détail au Luxembourg. Nous avons créé un outil de soutien fondamental qui apporte une aide concrète aux communes et aux entreprises du secteur. Nous accompagnons ainsi de manière pro-active le développement du commerce de détail afin d'assurer que les points de vente physiques restent un élément vital de nos centres-villes. À l'avenir, nous souhaitons de plus élargir l'analyse du cadastre de commerce, par exemple en y incluant des informations sur les zones d'activité».

Tom Baumert, président du GIE Observatoire national des PME, a indiqué que «le cadastre de commerce est bien plus qu'un simple recueil de données commerciales, il est un moyen puissant de soutenir l'économie luxembourgeoise. En offrant une vue d'ensemble unique et détaillée de la situation commerciale à l'échelle nationale, il nous permet de suivre les tendances du marché et ainsi de donner des recommandations éclairées. Et grâce à la mise à disposition des données et rapports à tous les acteurs du commerce, les avantages en résultant sont accessibles à tous».

Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, a exposé les détails du service aux entreprises «Localyze.lu». Les entreprises luxembourgeoises, actives dans les secteurs du commerce de détail et de l'Horeca, ont désormais la possibilité de profiter des données du cadastre du commerce, et ceci non seulement à travers le contenu disponible sur Geoportail, mais aussi au moyen des analyses de marché mis à disposition gratuitement par le biais d'une coopération entre la Chambre de commerce, la Direction générale des Classes moyennes du ministère de l'Économie et la Confédération luxembourgeoise du commerce.

Ainsi en s'inscrivant sur «Localyze.lu»,tout entrepreneur peut avoir accès à des analyses de marché au niveau national ou régional, ainsi que des chiffres sur l'évolution nationale de son secteur et une carte interactive permettant un aperçu clair de la situation concurrentielle.