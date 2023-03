D'Ëmweltverwaltung ass dëst Joer op ee Fall opmierksam ginn, an deem Äschen aus enger Holzpellets-Verbrennung illegal als Dünger genotzt goufen.

D'Dünge mat Äschen ass nämlech just ënner Oplagen erlaabt. De Produzent vun den Offäll, den Transporteur an de Bauer wieren opgefuerdert ginn direkt mat hirer Aktivitéit opzehalen an eng Kopie vum Dossier goung un de Parquet. Dat schreift d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.