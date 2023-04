De Sonndeg um 11 Auer sinn op der A7 Richtung Stad op der Héicht vun Luerenzweiler 2 Autoen aneneen gerannt. Dobäi goufen 3 Leit blesséiert.

Kuerz no 13.30 Auer huet et dann och zu Boukels tëscht 2 Gefierer gerabbelt. Do mellen d‘Rettungsdéngschter 4 Blesséierter. De Sonndeg am Mëtteg um 15.30 Auer ass zu Ell en Auto an e Bam gaangen an géint 15.45 Auer ass zu Waldbëlleg een Auto an d‘Leitplanke gerannt. Béid Kéiere gouf 1 Persoun blesséiert.