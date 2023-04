Bannent den éischten 3 Méint vum Joer gouf et bei de Faillitten e Plus vu 5 Prozent am Verglach mam éischten Trimester zejoert.

Bei de Liquidatiounen war et eng Hausse vun engem Prozent. 287 Entreprisen hunn Faillite deklaréiert an 312 goufe liquidéiert. Dat deelt de Statec mat.

An der Haaptsaach sinn de Bau, de Commerce an den Horeca-Secteur concernéiert. Ma och Fongen an Holdinge si betraff.